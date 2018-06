Niamey (AFP) Bei einem Angriff mutmaßlicher islamistischer Kämpfer auf eine Wache der bewaffneten Polizei im Südwesten des Niger sind zwölf Polizisten getötet worden. Dies teilte Innenminister Mohamed Bazoum am Samstag mit. Aus Sicherheitskreisen verlautete, die Angreifer seien am frühen Morgen mit mehreren Fahrzeugen zu der Wache in der Ortschaft Ayorou gekommen. Als Verstärkung für die Polizisten eintraf, seien die Angreifer geflüchtet.

