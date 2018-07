Berlin (SID) - Die Medaillenausbeute des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) bei der Heim-EM in Berlin wächst weiter an. Im 1000-m-Zeitfahren sicherte sich Joachim Eilers (Chemnitz/1:00,733 Minuten), Weltmeister von 2016, die Silbermedaille. Gold ging an den Niederländer Jeffrey Hoogland (1:00,700), Quentin Lafargue (1:00,906) aus Frankreich gewann Bronze. Eric Engler (Cottbus/1:01,430) verpasste als Vierter knapp das Podium.

Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen) sicherte sich im 4000-m-Zeitfahren in einer Zeit von 4:15,405 Minuten die Bronzemedaille vor dem Russen Alexander Jewtuschenko (4:17,470). Gold und Silber gingen an Filippo Ganna (Italien/4:15,994) und Ivo Oliveira (Portugal/4:18,991). Ebenfalls Dritter wurde Maximilian Beyer aus Nordhausen im Punktefahren hinter dem Polen Alan Banaszek und vor Niklas Larsen aus Dänemark.

Im Keirin hat zudem Kristina Vogel (Erfurt) weiterhin beste Medaillenchancen. Die Weltmeisterin zog als Siegerin ihres Halbfinallaufs in das Finale der besten Sechs ein. Pauline Grabosch (Erfurt) fährt am Samstagabend lediglich im kleinen Finale um die Plätze sieben bis zwölf.

Mit den Medaillen durch Eilers, Weinstein und Beyer erhöhte der BDR seine Ausbeute auf sieben Medaillen. Neben dem Doppelerfolg durch Miriam Welte (Kaiserslautern) und Grabosch im 500-Meter-Zeitfahren gab es auch zwei Silbermedaillen im Teamsprint.