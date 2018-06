Barcelona (AFP) Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat die von Madrid eingeleitete Entmachtung seiner Regierung als rechtswidrig bezeichnet. Das Vorgehen der Zentralregierung sei "nicht vereinbar mit demokratischen Werten" und verletze die Rechtsstaatlichkeit, sagte Puigdemont am Samstagabend in einer Fernsehansprache. Er berief das Regionalparlament zu einer Sitzung ein, um eine Erwiderung an die Regierung in Madrid zu verabschieden.

