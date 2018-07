Mexiko-Stadt (SID) - Zwei deutsche Mannschaften stehen am Samstag und Sonntag bei den Bogen-Weltmeisterschaften in Mexiko City in den Finals und haben damit Silber sicher. Ausgerechnet im Mixed, bei dem es vor allem mit dem Recurvebogen bei den vergangenen Weltcups nie gut gelaufen war, kämpfen Lisa Unruh (Berlin), Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio, und Florian Kahllund (Fockbek) um Gold.

Auch in der nicht-olympischen Compound-Konkurrenz erreichten Kristina Heigenhauser (Surberg) und Marcel Trachsel (Barnstorf) das Finale. Beide Teams treffen jeweils auf Südkorea. Zuvor hatte Heigenhauser schon im Einzel und mit der Compound-Mannschaft das kleine Finale um Bronze erreicht.