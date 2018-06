Beirut (AFP) Zu dem Anschlag auf eine schiitische Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Ein IS-Selbstmordattentäter namens Abu Omar der Turkmene habe die Tat begangen, erklärte die Gruppe am Samstag im Messengerdienst Telegram. Er habe seine Sprengstoffweste in der Menge "in einem Tempel der Polytheisten" gezündet. Damit beschuldigte der sunnitische IS die Schiiten, an mehrere Götter zu glauben.

