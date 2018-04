Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag in Kabul sind mindestens 15 afghanische Rekruten getötet worden. Vier Menschen seien verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag in der afghanischen Hauptstadt mit. Die Rekruten hätten in einem Kleinbus die Militärakademie verlassen und seien von einem Attentäter, der zu Fuß unterwegs war, angegriffen worden.

