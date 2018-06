München (AFP) Nach rund dreistündiger Fahndung hat die Münchner Polizei einen Verdächtigen festgenommen, bei dem es sich vermutlich um den Messerangreifer handelt. Das teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Der Mann hatte am Vormittag im Osten der bayerischen Landeshauptstadt an sechs Stellen wahllos Passanten angegriffen. Drei Menschen erlitten demnach oberflächliche Stichverletzungen, ein weiterer Passant wurde durch einen Schlag verletzt. Zwei Angriffe führten nicht zu Verletzungen.

