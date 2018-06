Algier (AFP) Mit politischen Gesprächen in Algerien hat Altbundespräsident Horst Köhler seine Vermittlungsmission zum Westsahara-Konflikt fortgesetzt. In seiner Eigenschaft als UN-Sonderbeauftragter traf Köhler am Sonntag in Algier mit Premierminister Ahmed Ouyahia zusammen. Zum Inhalt des Gesprächs wollte sich die algerische Regierung nicht äußern.

