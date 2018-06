Berlin (AFP) Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat den neuen Bundestag aufgerufen, den Flüchtlingsschutz in Deutschland und Europa weiter zu verbessern. Die Parlamentarier müssten vor allem darauf hinwirken, die gesellschaftliche Offenheit gegenüber Flüchtlingen zu bewahren, erklärte die Organisation am Sonntag in Berlin. Grundkonsens des Handelns müsse weiterhin sein, dass Flüchtlinge Schutz benötigten und eine Rückkehr in ihre Heimat nicht möglich sei.

