Berlin (AFP) In diesem Jahr hat die Bundesanwaltschaft nach Informationen der "Welt am Sonntag" bislang mehr als 900 Terrorismus-Verfahren eingeleitet, darunter mehr als 800 Verfahren mit Bezug zu radikalen Islamisten. Rund 300 Verfahren habe die Karlsruher Behörde bereits an die Generalstaatsanwaltschaften in den Bundesländern abgegeben, berichtete die Zeitung unter Berufung auf die Bundesanwaltschaft. Die Zahl der Fälle habe sich damit weiter erhöht, im vergangenen Jahr seien es 250 neue Terrorismus-Verfahren gewesen.

