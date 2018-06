Austin (SID) - Mercedes-Star Lewis Hamilton startet von der Pole Position in den Großen Preis der USA (Sonntag 21.00 Uhr/RTL und Sky). Der WM-Spitzenreiter setzte sich im Qualifying in Austin in 1:33:108 Minuten gegen Ferrari-Pilot Sebastian Vettel durch. Für Hamilton ist es die 72. Pole seiner Karriere und die elfte in dieser Saison.

Renault-Fahrer Nico Hülkenberg (Emmerich) stieg nach dem Q1 aus dem Qualifying aus, weil er wegen eines Motorwechsels in der Startaufstellung ohnehin um 20 Plätze zurückversetzt wird. Pascal Wehrlein (Worndorf) im Sauber wurde im Qualifying 19.