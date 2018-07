Turin (SID) - Weltmeister Benedikt Höwedes trainiert beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin wieder mit der Mannschaft und steht vor seinem Debüt. "Er ist auf dem Weg der Genesung", sagte Trainer Massimiliano Allegri der Gazzetta dello Sport. Am 28. Oktober gegen den AC Mailand könne es so weit sein.

Abwehrspieler Höwedes, der eine Oberschenkelverletzung auskuriert hat, ist von Schalke 04 zunächst nur für ein Jahr nach Turin ausgeliehen. Sollte er in dieser Saison nicht in 25 Spielen für Juve zum Einsatz kommen, könnte sein Wechsel am Ende der Saison auf der Kippe stehen.