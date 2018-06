Udine (SID) - Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat dank des überragenden Dreifach-Torschützen Sami Khedira den Rückstand auf das Spitzenduo der Serie A verkürzt. Juve gewann am 9. Spieltag trotz mehr als 70 Minuten in Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte gegen den früheren Bundesliga-Spieler Mario Mandzukic bei Udinese Calcio 6:2 (2:1).

Weltmeister Khedira erzielte dabei seine ersten Saisontreffer und seinen ersten Profi-Dreierpack in einen Ligaspiel. 2008 hatte der 30-Jährige in der Qualifikation zur U21-EM dreimal beim 6:0 gegen Luxemburg getroffen. Mit 22 Punkten schob sich Titelverteidiger Juventus an Tabellenführer SSC Neapel (25) und Verfolger Inter (23) heran, die sich am Samstagabend im Spitzenspiel 0:0 getrennt hatten.

"Was ein Match! Großartige Mentalität, vier Tore mit einem Mann weniger", schrieb Khedira bei Twitter: "Ich bin sehr glücklich über den ersten Dreierpack meiner Profi-Karriere."

In einer turbulenten Auseinandersetzung im Stadio Friuli lag Juventus schnell nach einem Treffer von Stipe Perica (8.) zurück, drehte dann aber das Spiel durch ein Eigentor von Udines Samir (14.) und Khediras (21.) ersten Streich. Nach der Pause gelang Danilo (48.) der frühe Ausgleich, danach verlor Udine aber erst Trainer Luigi Delneri, der wegen Meckerns auf die Tribüne musste, und dann die Linie. Daniele Rugani (52.), erneut Khedira (59./87.) und Miralem Pjanic (90.) nutzten dies aus.