Rangun (AFP) Die Polizei in Myanmar hat nach eigenen Angaben Drogen im Wert von mehreren Millionen Euro in der Unruheregion Rakhine beschlagnahmt. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, wurden die Aufputsch-Drogen, darunter Methamphetamin, im Wert von fünf Millionen US-Dollar (rund 4,2 Millionen Euro) innerhalb eines Monats in der Grenzregion zu Bangladesch sichergestellt. In dem Gebiet geht Myanmars Militär seit Ende August massiv gegen die Rohingya-Minderheit vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.