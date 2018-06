Mönchengladbach (AFP) Mit einer Hundeleine aus ihrem Wagen hat eine beherzte Autofahrerin in Nordrhein-Westfalen ein erschöpftes Rehkitz womöglich vor dem Tod auf der Straße bewahrt. Wie die Polizei in Mönchengladbach am Montag mitteile, sah die Frau aus Erkelenz das junge Tier während der Fahrt auf dem Grünstreifen an einer Bundesstraße im Gras liegen und hielt an. Das Kitz war demnach nicht verletzt, wirkte aber sehr erschöpft.

