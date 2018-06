Brüssel (AFP) Die EU-Kommission wehrt sich gegen Vorwürfe, sie habe Details zu einem Abendessen ihres Präsidenten Jean-Claude Juncker mit der britischen Premierministerin Theresa May an die Presse weitergegeben. Junckers Kabinettschef Martin Selmayr dementierte am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter, dass die Behörde Einschätzungen Junckers zu dem Treffen "durchsickern ließ". Dieser Vorwurf sei "ein Versuch, die EU-Seite falsch zu bezichtigen & die Gespräche zu untergraben".

