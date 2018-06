Berlin (AFP) Im Rennen um den Bundestagsvizeposten der SPD verfügt Thomas Oppermann über großen Rückhalt in der Fraktionsführung: Fraktionschefin Andrea Nahles sagte am Montag in Berlin, dass es im Fraktionsvorstand eine "breite Mehrheit" für Oppermann gegeben habe. Die ehemalige Parlamentarische Geschäftsführerin Christine Lambrecht zog ihre Kandidatur laut Nahles zurück. Damit tritt Oppermann nur noch gegen die bisherige Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt an.

