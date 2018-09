Dresden (AFP) Erstmals in seiner Geschichte hat Sachsen am Montag menschliche Gebeine aus einem Museum an das Herkunftsland zurückgegeben. Die Gebeine seien zur Kolonialzeit zwischen 1896 und 1902 in Hawaii aus Bestattungshöhlen geraubt und an das Dresdner Völkerkundemuseum weiterverkauft worden, erklärte das Landeswissenschaftsministerium. Dort seien sie Bestandteil der anthropologischen Sammlung geworden.

