Düsseldorf (AFP) Das Personal an Universitäten und Fachhochschulen ist einer aktuellen Studie zufolge oft nur befristet beschäftigt und erfährt nach eigener Einschätzung trotz wachsender Verantwortung wenig Anerkennung. Zudem verdienen insbesondere die IT-Beschäftigten unter den mehr als 160.000 Mitarbeitern weit weniger, als es in der Privatwirtschaft üblich ist, wie die am Montag in Düsseldorf veröffentlichte und von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderte Untersuchung ergab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.