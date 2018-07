Genf (AFP) In Genf ist am Montag eine internationale Geberkonferenz für die Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch zusammengekommen. Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen wollen bis Februar kommenden Jahres 434 Millionen Dollar (etwa 370 Millionen Euro) an Hilfen für die muslimischen Flüchtlinge aus Myanmar einsammeln. Gemeinsame Gastgeber der Konferenz sind die EU und Kuwait.

