Moskau (AFP) In Moskau hat ein Mann am Montag einer Moderatorin eines kremlkritischen Radiosenders mit einem Messer in den Hals gestochen. Nach Angaben des Senders Moskauer Echo überwältigten dessen Sicherheitsleute den Angreifer und übergaben ihn der Polizei. Die Moderatorin Tatjana Felgengauer wurde ins Krankenhaus gebracht, ist aber außer Lebensgefahr, wie Chefredakteur Alexej Wenediktow mitteilte.

