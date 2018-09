Singapur (SID) - Die Weltranglistenerste Simona Halep aus Rumänien und die frühere Branchenführerin Caroline Wozniacki aus Dänemark sind mit deutlichen Siegen ins WTA-Finale in Singapur gestartet. Die 26 Jahre alte Halep setzte sich am Montag im Auftaktspiel der Roten Gruppe gegen die französische Saisonfinal-Debütantin Caroline Garcia (Nr. 8) 6:4, 6:2 durch. Die an Position sechs gesetzte Wozniacki (27) deklassierte Jelena Switolina (Ukraine/Nr. 4) mit 6:2, 6:0.

Halep, die nach 1:27 Stunden den Matchball verwandelte, kämpft in Singapur um ihren ersten Erfolg beim letzten großen Einzelturnier des Jahres. 2014 hatte sie bei ihrem Debüt im Finale glatt gegen die Amerikanerin Serena Williams verloren, 2015 und 2016 hatte Halep die Gruppenphase nicht überstanden. Wozniacki ist erstmals seit 2014 wieder beim Saisonfinale der besten acht Tennisspielerinnen dabei.

Die jeweils beiden Ersten der Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale. In der Weißen Gruppe waren am Sonntag Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 2) und die Tschechin Karolina Pliskova (Nr. 3) mit souveränen Siegen ins Turnier gestartet.

Die letztjährige Singapur-Finalistin Angelique Kerber sowie auch Titelverteidigerin Dominika Cibulkova (Slowakei) haben sich nicht für das Sieben-Millionen-Dollar-Event qualifiziert. Einzige deutsche Starterin im asiatischen Stadtstaat ist Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) in der Doppel-Konkurrenz.