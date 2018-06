Clark (AFP) Auf seiner am Montag begonnenen Asienreise will US-Verteidigungsminister James Mattis mit den Verbündeten über Möglichkeiten zur friedlichen Beilegung der Nordkorea-Krise beraten. Mit seinen Kollegen aus Südkorea und Japan wolle er über den "Erhalt des Friedens" auf der Koreanischen Halbinsel sprechen, sagte Mattis am Montag vor mitreisenden Journalisten in seinem Flugzeug. Dabei gehe es ihm sowohl um diplomatische Anstrengungen wie auch um Fragen der militärischen Bereitschaft.

