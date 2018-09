Berlin (AFP) Der Berliner Logistikdienstleister Zeitfracht übernimmt die Air-Berlin-Tochter Leisure Cargo in Düsseldorf mit rund 60 Mitarbeitern. Der Gläubigerausschuss habe am Dienstag zugestimmt, teilte Air Berlin mit. Leisure Cargo vermittelt die Mitnahme von Luftfracht in Passagierflugzeugen. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

