Düsseldorf (AFP) Ein Drittel der Verbraucher in Deutschland ist insgesamt unzufrieden mit der Paketzustellung. Jeder Fünfte bemängelt in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Beratungsgesellschaft PwC eine unpünktliche Lieferung, fast ebenso viele Befragte gaben an, beschädigte Sendungen bekommen zu haben. Die repräsentative Umfrage unter mehr als 1000 Verbrauchern ergab, dass sie Wert legen auf pünktliche und umweltfreundliche Lieferungen an ihre Privatadresse - und die sollen nach Meinung von 91 Prozent den Empfänger zudem nichts kosten.

