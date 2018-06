Detroit (AFP) Der Verkauf seiner Europatochter mit Opel und Vauxhall hat dem US-Autobauer General Motors (GM) einen Milliarden-Verlust beschert. Im dritten Quartal gab es ein Minus von rund drei Milliarden Dollar (2,5 Milliarden Euro), wie GM am Dienstag mitteilte. Insgesamt fielen 5,4 Milliarden Dollar an Sonderbelastungen an, davon drei Milliarden allein für Opel und Vauxhall - etwa für Pensionsverpflichtungen. GM hat Opel und Vauxhall an den französischen Autokonzern PSA verkauft.

