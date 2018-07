London (SID) - Champions-League-Sieger Toni Kroos sieht bei seinem Ex-Verein Bayern München schon den Heynckes-Effekt. "Jeder weiß, dass ich zu Jupp Heynckes ein gutes Verhältnis habe und ihm natürlich zutraue, wieder frischen Wind reinzubringen - was ihm auch schon gelungen ist", sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid am Rande der Weltfußballer-Wahl in London. Kroos hatte 2013 mit Heynckes und den Bayern das Triple gewonnen.

"Was ich den Bayern allgemein zutraue, ist schwer zu sagen", sagte Kroos: "Man hat bislang irgendwie zwei Gesichter gesehen - aber wenn sie ihr gutes Gesicht zeigen, sind sie natürlich nach wie vor top."