Leipzig (SID) - Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick traut Ralph Hasenhüttl den Trainerjob beim Fußball-Rekordmeister Bayern München zu, erteilte einem möglichen Wechsel aber eine Absage. "Klar hat er das Zeug dazu. Ralph kann jede Mannschaft der Welt trainieren. Die Frage ist nur, ob er das will", sagte Rangnick der Sport Bild vor den beiden Aufeinandertreffen mit den Bayern innerhalb von vier Tagen.

Der 59-Jährige strebt eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Österreicher an und lässt sich von Wechselgerüchten nicht aus der Ruhe bringen: "Dass Ralph wie unsere Spieler auch bei anderen Klubs gehandelt wird, ist die logische Folge unserer Entwicklung. Er könnte Bayern, aber ich glaube nicht, dass er in den nächsten zwei Jahren dorthin geht." Hasenhüttl ist seit Sommer 2016 Trainer in Leipzig, sein Vertrag läuft bis 2019.

"Wenn ich ehrlich bin, nehmen wir das nicht ernst. Momentan werden viele Trainer mit Bayern in Verbindung gebracht", sagte Rangnick im Sportbuzzer Fantalk: "Ich würde auf jeden Fall um ihn kämpfen, sollte so eine Situation entstehen, aber davon gehe ich nicht aus."

RB Leipzig empfängt die Münchner am Mittwoch in der zweiten Runde des DFB-Pokals (20.45 Uhr/Sky und ARD) und reist am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zum 10. Bundesliga-Spieltag in die Allianz-Arena.