Erbil (AFP) Wegen der Krise mit der Zentralregierung in Bagdad haben die irakischen Kurden die Parlamentswahl um acht Monate verschoben. Der Termin der Präsidentenwahl werde in Kürze bekannt gegeben, sagte der Abgeordnete Farsat Sofi nach einer Parlamentssitzung am Dienstag. Die Wahlen hatten eigentlich zeitgleich am 1. November stattfinden sollen, doch entschied die Wahlkommission vergangene Woche, sie zu verschieben.

