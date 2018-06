Hockenheim (SID) - Im Ringen um eine tragfähige Zukunft intensiviert die DTM wie angekündigt ihren Austausch mit der japanischen Super-GT-Serie. Nachdem beim DTM-Saisonfinale in Hockenheim Mitte Oktober ein Lexus und ein Nismo einige Demorunden drehten, entsendet die Tourenwagenserie den Franzosen Loic Duval (Audi), Augusto Farfus (Brasilien/BMW) und den Münchner Maro Engel (Mercedes) mitsamt ihrer Boliden zum Saisonfinale der japanischen Rennserie am 11. und 12. November in Motegi.

Der DTM-Vermarkter ITR sucht seit dem angekündigten Ausstieg von Mercedes zum Ende der kommenden Saison nach Ersatz und ist dabei möglicherweise in Japan fündig geworden. Ab 2019 sollen die Reglements der beiden Serien angeglichen werden.