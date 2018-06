Moskau (AFP) Der Zustand der bei einer Messerattacke in Moskau schwer verletzten Journalistin eines kremlkritischen Radiosenders hat sich offenbar leicht verbessert. Die zunächst in ein künstliches Koma versetzte Tatjana Felgengauer sei inzwischen in den Aufwachraum gebracht worden, sagte eine Vertreterin der Moskauer Notfallklinik am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Felgengauers Sender Moskauer Echo erklärte unter Berufung auf die Ärzte, die Stimmbänder der 32-Jährigen seien nicht verletzt worden, die Prognose sei "positiv".

