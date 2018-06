Los Angeles (AFP) In Honolulu sollen sich in Zukunft weniger Fußgänger vom Handy ablenken lassen: Am Mittwoch tritt in der Hauptstadt des US-Bundesstaates Hawaii ein Gesetz in Kraft, das eine Geldstrafe für auf ihr Smartphone starrende Passanten vorsieht. Sie sollen eine Geldstrafe von bis zu 35 Dollar (etwa 30 Euro) zahlen, wenn sie während des Überquerens einer Straße auf ein elektronisches Gerät schauen.

