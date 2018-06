New York (AFP) Die ehemalige Fox-News-Moderatorin Megyn Kelly hat dem US-Sender vorgeworfen, den inzwischen entlassenen Starmoderator Bill O'Reilly trotz Missbrauchsvorwürfen über lange Zeit gedeckt zu haben. Kelly sagte am Montag (Ortszeit) in ihrer Show beim US-Fernsehsender NBC, sie habe sich bereits im November 2016 in einer E-Mail an Führungskräfte von Fox News über O'Reillys Verhalten Frauen gegenüber beschwert.

