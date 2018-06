Heilbronn (AFP) Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt hat vor dem Beginn des Prozesses gegen den Berliner Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner in Istanbul ein faires Verfahren gefordert. "Die Türkei sollte jetzt die Chance nutzen und durch einen fairen Prozess gegen Peter Steudtner vor aller Welt zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren", sagte Hardt der "Heilbronner Stimme" (Mittwochsausgabe). "In diesem Fall hätte ich an seinem Freispruch keinen Zweifel", fügte Hardt hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.