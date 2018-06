Delmenhorst (AFP) Im Fall des nach einer aufsehenerregenden Fotofahndung identifizierten mutmaßlichen Kinderschänders aus der niedersächsischen Wesermarsch haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft erneut an die Öffentlichkeit gewandt. Sie baten die Bevölkerung am Mittwoch um Hilfe bei der Suche nach dem verschwundenen Handy des Beschuldigten, wie die Polizei in Delmenhorst mitteilte. Der 24-Jährige soll eine Vierjährige missbraucht und Bilder davon im sogenannten Darknet verbreitet haben.

