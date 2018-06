Berlin (AFP) Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), hat das Vorgehen der Bundesregierung im Fall des in der Türkei inhaftierten deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner verteidigt. Ziel sei es, Steudtner und den anderen inhaftierten Deutschen in der Türkei zu helfen, sagte Roth am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Deutschland und die EU seien in ihrer Sprache "sehr, sehr deutlich". Aber es gehe um Ergebnisse, "da bewährt sich nach wie vor auch die stille Diplomatie", sagte Roth. Er sehe dazu derzeit "keine verantwortbaren Alternativen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.