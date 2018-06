Moskau (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit dem ehemaligen sowjetischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow über Wege zu einer Verbesserung der deutsch-russischen Beziehungen gesprochen. "Er hat mir noch einmal mit auf den Weg gegeben: Das einzige, was hilft, ist reden - auch über das, was schwierig ist", sagte Steinmeier am Mittwoch nach dem einstündigen Treffen in der Residenz des deutschen Botschafters in Moskau.

