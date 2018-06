Luxemburg (AFP) Wenn sich EU-Länder zu viel Zeit lassen, um Flüchtlinge in das EU-Einreiseland zurückzuschicken, werden sie selbst für die Asylprüfung zuständig. Die Flüchtlinge können sich unmittelbar auf die Sechsmonatsfrist berufen, wie am Mittwoch der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. (Az: C-201/16)

