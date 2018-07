Nairobi (AFP) Der Oberste Gerichtshof Kenias hat am Mittwoch zunächst nicht über einen Eilantrag zur Verschiebung der Präsidentenwahl am Donnerstag entscheiden können. Mehrere Richter seien verhindert, teilte der Vorsitzende Richter David Maraga am Mittwoch in Nairobi mit. Fünf der sieben Richter sind für eine Entscheidung erforderlich, laut Maraga waren nur zwei anwesend. Ob noch vor dem Urnengang über den Eilantrag von drei Menschenrechtsaktivisten entschieden werden kann, war unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.