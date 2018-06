Kabul (dpa) - Eine weitere Gruppe von aus Deutschland abgeschobenen afghanischen Flüchtlingen ist am Morgen mit dem Flugzeug in Kabul eingetroffen. Die aus Leipzig-Halle kommende Maschine sei gegen 6.45 Uhr Ortszeit gelandet, sagte der Sprecher der Grenzpolizei am Flughafen, Adschmal Faisi. Wieviele abgelehnte Asylbewerber an Bord waren, ist unklar. Es ist die siebte Sammelabschiebung seit Dezember 2016. Abschiebungen sind umstritten. Allein in Kabul gab vergangene Woche zwei schwere Anschläge mit mindestens 74 Toten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.