Washington (dpa) - US-Republikaner haben Präsident Donald Trump mit harter Kritik überzogen. Nach dem ranghohen Außenpolitiker Bob Corker folgte gestern Jeff Flake, Senator von Arizona. Er beschuldigte Trump in einer flammenden Rede, das Land zu zerreißen und in einen Abgrund zu führen. In einer Generalabrechnung warnte Flake eindringlich davor, sich an das herabgesunkene Niveau der politischen Auseinandersetzung zu gewöhnen. Das sei gefährlich für die USA und eine Bedrohung der Demokratie. Der Senator kündigte an, im kommenden Jahr nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung zu stehen.

