Barcelona (AFP) Auch in der katalanischen Regionalregierung gibt es offenbar Rufe nach vorgezogenen Neuwahlen. Bei einer Kabinettssitzung am Dienstagabend in Barcelona sei diese Forderung laut geworden, hieß es am Mittwoch aus dem Umfeld von Regionalpräsident Carles Puigdemont. Mehrere Mitglieder der Regierung hätten dies als Möglichkeit bezeichnet, um die von der Zentralregierung in Madrid im Streit um die Unabhängigkeit angekündigten Zwangsmaßnahmen zu vermeiden.

