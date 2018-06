Köln (SID) - FUSSBALL: In der 2. Runde des DFB-Pokals schaut Fußball-Deutschland auf das Duell zwischen Vizemeister RB Leipzig und Rekordchampion Bayern München. Die Partie in Sachsen wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Parallel spielen die Erstliga-Kontrahenten Werder Bremen und 1899 Hoffenheim gegeneinander, der SC Freiburg empfängt Zweitligist Dynamo Dresden. In weiteren Spielen mit Erstliga-Beteiligung empfängt um 18.30 Uhr Hertha BSC den kriselnden 1. FC Köln. Zeitgleich kommt es in Wolfsburg zum Niedersachsen-Derby zwischen dem VfL und den Gästen von Hannover 96. Der VfB Stuttgart tritt bei Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern an.

BASKETBALL: Nach zwei Niederlagen zum Auftakt steht Basketball-Meister Brose Bamberg in der EuroLeague bereits unter Druck. Beim spanischen Vertreter Unicaja Malaga muss ein Sieg her, um nicht frühzeitig den Kontakt zu den Plätze für die K.o.-Runde zu verlieren. Spielbeginn in Malaga ist um 21.00 Uhr.