Wien (SID) - Philipp Kohlschreiber (34) hat beim Tennisturnier in der Wiener Stadthalle den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Der Augsburger bezwang den Qualifikanten Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich letztlich problemlos mit 7:6 (7:4), 6:3.

Kohlschreiber geriet im ersten Satz nach einer 4:2-Führung mit 4:5 in Rückstand, holte sich den Durchgang aber im Tiebreak und gewann am Ende souverän. In der Runde der letzten Acht trifft Kohlschreiber auf den Spanier Pablo Carreno Busta oder den Sieger der Partie zwischen Diego Schwartzman (Argentinien) und Fabio Fognini (Italien).

Bei dem 2,6 Millionen Euro dotierten Turnier trifft am Abend zudem der an Nummer eins gesetzte Alexander Zverev (Hamburg) auf den Franzosen Gilles Simon. Erst am Donnerstag bestreitet Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) sein Achtelfinale gegen Albert Ramos-Vinolas aus Spanien.