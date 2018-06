Peking (AFP) Es sollte ein passender Name für McDonald's in China werden - doch der Schuss ging nach hinten los. Die Fastfoodkette hat mit einer neuen chinesischen Bezeichnung für das Unternehmen, der in Anlehnung an das Logo eigentlich so etwas wie "Goldene Bögen" bedeuten sollte, am Donnerstag für Gelächter gesorgt. Stattdessen erinnert der neue Name auch an eine Bezeichnung, die Chinesen für Schweine nutzen, wenn sie im Matsch nach Essen schnüffeln.

