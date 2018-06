Gießen (AFP) Mehr als 18 Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines achtjährigen Mädchens aus Hessen ist der Fall womöglich aufgeklärt. In Friedrichdorf wurde ein 41-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen am Mittwochabend mitteilten. Er soll sich im September 1999 an Johanna B. sexuell vergangen und sie danach getötet haben. Ihre Leiche wurde im April 2000 in einem Waldstück bei Alsfeld gefunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.