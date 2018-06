Schwerin (AFP) Die Schweriner Staatsanwaltschaft hat eine 40-jährige Frau wegen Totschlags an ihrem neugeborenen Baby angeklagt. Die Beschuldigte soll den Leichnam fast zwei Jahre lang in einem Gefrierschrank aufbewahrt haben, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten. Anfang März war das tote Mädchen in einem Waldstück in der Nähe von Wittenburg im Landkreis Ludwigslust-Parchim gefunden worden.

