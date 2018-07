Berlin (AFP) Nach der Freilassung des in der Türkei inhaftierten Menschenrechtlers Peter Steudtner hält es Grünen-Chef Cem Özdemir für verfrüht, bereits von einer Normalisierung im Verhältnis zur Türkei zu sprechen. Es gebe in dem Land nach wie vor widerrechtlich inhaftierte deutsche Staatsbürger, sagte Özdemir am Donnerstag in Berlin. Diese müssten ebenfalls freigelassen werden. "Vorher kann es keinerlei Normalisierung oder Fortschritte im Verhältnis zur Türkei geben."

