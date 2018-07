Berlin (SID) - Die deutschen Handballer müssen bei den beiden Härtetests gegen Spanien an diesem Wochenende auf Patrick Wiencek verzichten. Der Kreisläufer des THW Kiel wird nach einer Zahnoperation in dieser Woche nicht mehr zum Team zurückkehren. Dies teilte der DHB am Donnerstag mit. Bundestrainer Christian Prokop verzichtete auf eine Nachnominierung.

Prokop sieht sich mit den Europameistern Jannik Kohlbacher von der HSG Wetzlar und Hendrik Pekeler vom Meister Rhein-Neckar Löwen am Kreis gut aufgestellt für die doppelte Neuauflage des EM-Finals. Die erste Partie steigt am Samstag in Magdeburg (14.15 Uhr/ZDF), das zweite Spiel wird am Sonntag in Berlin (14.30 Uhr/ARD) ausgetragen. Wiencek hatte in der Bundesliga am Samstag bei den Füchsen Berlin einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen.