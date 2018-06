Neu Delhi (AFP) Unbekannte haben ein Schweizer Touristenpaar in Indien mit Stöcken und Steinen attackiert und dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, ereignete sich der Überfall bereits am Sonntag an einer Bahnstation rund 40 Kilometer westlich der Touristenstadt Agra, in der sich Indiens größtes Wahrzeichen Tadsch Mahal befindet.

